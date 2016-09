Zeist - Saestum ontaardt na afloop in massale vechtpartij

Flying kick

Saestumtrainer Maykel Tak had zijn ploeg voor de veiligheid al wat langer op het veld gehouden, maar dat bleek tevergeefs. ,,Toen we richting de kleedkamers liepen, werd mijn speler Lhasse Hercules aangevallen met een soort flying kick", zegt de coach. ,,Dat is natuurlijk schandalig. Die vechtpartij is een flinke smet op wat een leuke voetbalmiddag had moeten worden. Ik kan zeggen dat mijn spelers zich keurig hebben gedragen."



De bestuurders van Zeist deden er alles aan om de gemoederen te bedaren, maar ze konden niks beginnen tegen de chaos die inmiddels was ontstaan. Van Kleef wilde mensen uit elkaar te halen, maar werd naar de grond geslagen en raakte gewond aan zijn pols. De voorzitter werd direct naar het ziekenhuis vervoerd. Een andere man lag ruim een halfuur gewond op de grond met pijn in de enkel.