Vogelaars in rep en roer: tropische Gent boven de Lek

Nog nooit eerder vertoond in Noord-West Europa: een Bruine Gent, een tropische zeevogel die gewoon over de Lek vloog. Dat gebeurde vanmorgen bij Lopik waar vogelaar Arjan Boele en drie andere waarnemers de enorme vogel voorbij zagen komen. ,,We hebben wel even een dansje gemaakt.’’

De tropische vogel, een broertje van de Jan van Gent, is nog nooit eerder in Nederland gesignaleerd en voor zover bekend ook niet in de ons omringende landen. De vogel vertoeft normaal alleen boven tropische zeeën bij Mexico, Ecuador of de Kaapverdische eilanden. ,,Deze heeft duidelijk een verkeerde afslag genomen’’, zegt bioloog Boele (48) uit Jaarsveld.

De Bruine Gent op de camera van Arjan Boele.

Dat bevestigt Remco Hofland van Dutchbirding, dat bijzondere vogelwaarnemingen registreert. ,,Ik heb veel wereldzeeën bevaren en ze wel eens gezien, maar dit is heel bijzonder. Er is er wel eens eentje afgedwaald van de Kaapverdische naar de Canarische eilanden, maar dit is extreem.''



Nadat Boele de waarneming via internet gedeeld had, vlogen andere vogelaars de deur uit om op zoek te gaan naar de eerst Bruine Gent die zich op Nederlands grondgebied waagde. Dat gebeurde vooral ten noordoosten van Lopik, omdat Boele had geconstateerd dat de vogel in een strak tempo van zo’n vijftig kilometer per uur die kant op vloog.

In Nederland werd hij daarna niet meer gesignaleerd, wel in Duitsland vlak over de grens en het beestje heeft in Bremen op een wad nog een rustpauze van vijf minuten genomen. ,,Gezien het tempo en de richting zal hij wel snel in Polen gezien worden’’, vermoedt Hofland.