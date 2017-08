Volgend jaar drinkbaar water uit stadspompen in Wijk?

Ons is er veel aan gelegen dat er drinkbaar water uit de stadspompen gaat stromen. We willen daarop inspelen door flesjes Wijks water te verkopen

Muis hoopt allerlei geruchten over de slechte kwaliteit van het water te ontzenuwen. ,,Een deskundige heeft al aangetoond dat de kans op legionellabesmetting nul komma nul is. We laten de kwaliteit grondig onderzoeken. Ons is er veel aan gelegen dat er drinkbaar water uit de stadspompen gaat stromen. We willen daarop inspelen door flesjes Wijks water te verkopen.’’ Ook zouden café-eigenaren op de Markt de karafjes voor hun gasten met water uit de pompen kunnen vullen. Maar dan moet de gemeente er eerst wel van overtuigd zijn dat de waterkwaliteit goed is, om te voorkomen dat zij aansprakelijk gesteld kan worden als iemand zich meldt met klachten zoals buikloop.