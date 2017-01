Voor een borrel komt Utrecht wel over de brug

Het was ook een weerzien voor een aantal oud-wethouders, zoals Frits Lintmeijer, Mirjam de Rijk en vele andere oud-politici. De Rijk stond al snel ervaringen uit te wisselen met die andere Amsterdammer in het Utrechtse stadsbestuur, Kees Diepeveen . ,,Maar we hadden het niet over Amsterdam hoor, we hadden het erover waar we in Utrecht woonden.'' Zelfs bisschop Wim Eijk , museumdirecteuren, gemeenteraadsleden, brandweermensen en politiebazen waren op het jaarlijkse feestje om elkaar de beste wensen over te brengen. Zo was bijvoorbeeld Nicole Bogers erbij, de baas van de afdeling contraterrorisme, extremisme en radicalisering van de nationale politie.

Niet omdat het dreigingsniveau van deze avond nu als 'substantieel' te betitelen viel, maar gewoon, omdat ze getrouwd is met Johan van Renswoude, districtschef van de Utrechtse politie. Die maakte onder meer een babbeltje met Edu Nandlal, voormalig profvoetballer van FC Utrecht, die op kerstavond 2011 nog zo hardhandig en volledig onterecht door de politie werd gearresteerd. Dat incident was dus allang weer bijgelegd.



De burgemeesters uit de regio moeten de agenda's goed naast elkaar gelegd hebben toen de nieuwjaarsrecepties gepland moesten worden, want het leek wel of ze er allemaal waren op het feestje van de grootste van de provincie. Marc Witteman van Stichtse Vecht liet zijn gezicht even zien en ook Pieter Broertjes, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant en nu baas van Hilversum, was erbij. Alleen Willibrord van Beek, commissaris van de Koning, had zich een beetje moeten haasten: zijn eigen receptie was ook die middag, maar gelukkig wél in dezelfde stad.