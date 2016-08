Voor elke smaak wel een festival

Bucketlist Festival

Door naar de Metaal Kathedraal in De Meern, waar het Bucketlist Festival al bezig is. Georganiseerd door zes Utrechtse festivaltijgers, die zelf ook wel eens iets wilden 'neerzetten'.



Je kunt er (binnen en buiten) leren vuurspuwen, interactief daten, trouwen voor de lol, swingen in de silent disco (hoofdtelefoon op), een auto slopen (echt waar, met een moker) of alvast je eigen begrafenis naspelen. Waarom niet? Doe eens gek! En streep het daarna af van je bucketlist - dat is zo'n beetje waar het hier om draait.



Logische vraag, derhalve, aan bezoekers: wat staat er op het lijstje? Anne (27): ,,Naar Afrika gaan. Een champagnebad nemen.'' Miriam (27): ,,Gaan wonen in het buitenland, ergens waar het warm en exotisch is.'' Wouter (28): ,,Een keertje met twee vrouwen. Of anders parachutespringen.'' Achter stapels exemplaren van het Bucketlist Boek staat de auteur ervan, Elise de Rijck.



Zij somt daarin 500 dingen op, die een mens in zijn leven zéker moet doen. Met ruim 50.000 verkochte exemplaren een beststeller. Elise: ,,Hier zie je de doelgroep lopen. Jong, druk, flex, zoekende, uit op belevenissen, 18 tot 36 jaar oud. Daarna hebben ze zich wel gesetteld.''



Whiskyfestival

De volgende halte is Kantien, aan de Ravellaan: Het whiskyfestival, georganiseerd door Dirk-Jan Brummelman. Voor liefhebbers. Die zijn er genoeg, ze zitten in het gras en praten (soms: discussiëren) over whisky's. Dirk-Jan: ,,Ik ben zelf trouwens geen whiskynerd. Maar ik wil wel nieuwe dingen leren. Nou, daar heb zo'n festival dus voor.''