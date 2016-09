'Voor je Stadsie' steunt alleen Utrechtse initiatieven

Woerden rekent niet meer op komst azc

15:22 Woerden schuift gesprekken over de komst van een asielzoekerscentrum op de lange baan. Zolang niet duidelijk is of het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog wel een azc wil openen naast het stadhuis, is geen debat te verwachten.