Voor popconcerten, films en festivals moet je naar Utrecht

- Utrecht is na Amsterdam de aantrekkelijkste stad om te wonen. Utrecht staat voor steden als Amstelveen, Haarlem en Den Bosch. In de top vijftig bungelen Sittard en Emmen helemaal onderaan. - Utrecht biedt jaarlijks de meeste popconcerten (gemiddeld meer dan vier popconcerten per 1.000 inwoners). Dat is meer dan in andere grote cultuursteden en universiteitssteden. - Het aantal klassieke concerten in Utrecht (gemiddeld ongeveer 1 concert per 1.000 inwoners) blijft, volgens een vergelijkingsonderzoek, ver achter bij dat in de andere steden. - In het benchmarkonderzoek scoort Utrecht met gemiddeld 4 theatervoorstellingen (per 1.000 inwoners) ook het laagst. De stad blijft ver achter bij Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. - Wat betreft het aantal archeologische monumenten (gemiddeld 3.5 per 100.000 inwoners) staat Utrecht op eenzame hoogte. De middeleeuwse binnenstad moet veel andere steden jaloers maken. - Wat betreft het aantal cultuurhistorische musea blijft Utrecht ook achter bij andere steden. Vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is het aanbod veel groter. - Met bijna 1.600 bioscoopstoelen is Utrecht dé bioscoopstad van Nederland. Daarbij is Kinepolis nog niet eens meegerekend. Ook zijn er veel meer zalen (doeken) in filmhuizen dan in veel andere steden. - Utrecht heeft relatief de meeste bibliotheken, boekwinkels (bijna 14 per 100.000 inwoners) en antiquariaten per inwoner. - Qua culturele evenementen en festivals scoort Utrecht het beste. Het aanbod (omgerekend 27 per 100.000 inwoners) is veel hoger dan in de andere steden. - Is het museumaanbod relatief beperkt, het aantal museumbezoekers (omgerekend 1.6 bezoeken per inwoner) is in Utrecht juist hoger dan in de andere steden. - In 2015 leverde het cultuuraanbod 35 miljoen euro aan maatschappelijke baten op. Terwijl er zo’n 30 miljoen euro aan subsidie is verstrekt. De conclusie van het onderzoek luidt: mede door het kunst- en cultuuraanbod oefent Utrecht een grote aantrekkingskracht uit op bedrijven om zich er te vestigen en op bewoners en toeristen om er te verblijven.