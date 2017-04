Voorlopig geen weekmarkt in centrum Nieuwegein

De weekmarkt van Nieuwegein blijft voorlopig waar die nu zit. Dat is aan de westkant van winkelcentrum Cityplaza in de binnenstad. De weekmarkt op zaterdag zou volgende maand verhuizen naar het Stadsplein, maar dat is voorlopig uitgesteld. Er zijn nog teveel 'open eindjes'.

Gemeente en de stichting markten Nieuwegein hullen zich in stilzwijgen over het waarom. Wethouder Johan Gadella (Economische Zaken) wil alleen kwijt dat nog niet alles is geregeld. Eerst moet dat worden opgelost. Wat dat is, wil hij niet zeggen. ,,We zijn daarover in gesprek met de weekmarkt. We verwachten binnenkort een besluit te nemen'', aldus Gadella.

Quote De proefopstelling is goed gegaan. We weten hoe we de markt willen opstellen. Peter Vermeij, Stichting markten Nieuwegein Ook bij Peter Vermeij van de stichting markten Nieuwegein blijft het stil. Hij verwacht geen verhuizing op korte termijn. Een proefopstelling met marktkooplui is in maart geweest. Vermeij: ,,De proefopstelling is goed gegaan. We weten hoe we de markt willen opstellen. We zouden in mei verhuizen, maar dat gaan we niet redden. Er zijn nog wat haken en ogen. Nee, van mij hoor je niet wat die zijn.''

Het CDA in Nieuwegein is de situatie rond de weekmarkten zat en wil duidelijkheid van burgemeester en wethouders wanneer de markt op het Stadsplein terecht komt. Dit weekend heet de partij politieke vragen aan het College gesteld. "Het is stil rond dit onderwerp en ook wij weten niet wat nu de proefopstelling heeft opgeleverd en welke aanpassingen nodig zijn op het Stadsplein,'' zegt CDA-raadslid Gerben Horst.

Aandachtspunt voor wethouder Gadella was de aan- en afvoer van materialen voor de voorstellingen in Stadstheater DE KOM. Het plan is om de zaterdagse weekmarkt in die route te houden. Horst: ,,Ik wil dus weten of er inmiddels afstemming met DE KOM is geweest en wat er is uitgekomen.'' Ook een sterk voorstander van verplaatsing van de weekmarkt is ouderenpartij VSP. Raadslid Ton de Mol: ,,Het duurt allemaal veel te lang en dat vind ik merkwaardig.''