Voormalig gemeentehuis Leersum wordt omgebouwd tot zorghotel

Aedifica heeft het oude gemeentekantoor voor 2 miljoen euro aangekocht en zal het voor 6 miljoen euro verbouwen tot een zorghotel. De investeerder verwacht in het voorjaar van 2018 klaar te zijn met de verbouwing. Het zorghotel is bestemd voor senioren met hoge zorgbehoeften en ligt in het midden- en hogere segment van de markt.

De zorgaanbieder Het Gouden Hart zal het gebouw en de bewoners exploiteren. Het Gouden Hart heeft al twee locaties van Aedifica in gebruik. Er is een huurcontract voor 20 jaar afgesloten.

Stefaan Gielens, directeur Aedifica, is blij met de aankoop van het oude gemeentehuis. ,,Aedifica is verheugd om kort na de afronding van haar kapitaalverhoging een nieuwe investering in zorgvastgoed aan te kondigen. Deze investering in een nieuw te bouwen zorgresidentie, in nauwe samenwerking met een zorgexploitant waarmee Aedifica reeds samenwerkt, toont de kracht van het investeringsmodel van Aedifica. Dat is gericht op het uitbouwen van duurzame relaties met haar uitbaters. Andere investeringen zullen nog volgen.”