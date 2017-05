Voortbestaan geliefd Veenendaals stadsstrand onzeker

VideoHet populaire stadsstrand in Veenendaal lijkt in zijn huidige vorm niet te handhaven. Dat zou de gemeente twee miljoen euro extra kosten. Of het stadsstrand moet blijven, verdwijnen, verhuizen of gehalveerd moet worden is nog niet duidelijk.

Een goed bezochte kleedjesmarkt, afgelopen zaterdag, is een van de vele kleine initiatieven die het stadsstrand in Veenendaal in twee jaar tot een succes maakte. Soms is er muziekfestival. Soms zijn het tien mensen die op een matje yoga doen of houdt de bibliotheek een voorleessessie. Ook in het derde jaar van het stadsstrand vinden de Veenendalers weer hun weg naar de oase midden in het centrum.

Bouwplek

Maar het stadsstrand in zijn huidige vorm lijkt zijn beste tijd gehad te hebben. Ondanks het succes lijkt het laatste jaar van de drie jaar durende proef ook het laatste seizoen van het stadsstrand te zijn. Op de plek moet gebouwd worden. Winkels met woningen of een theater, daar is de politiek nog niet over uit. Misschien kan het zandgedeelte blijven en verdwijnt de ligweide. Maar het stadsstrand laten zoals het er nu ligt, kost de gemeenschap twee miljoen euro aan misgelopen grondopbrengsten.

Quote Iedereen hoopt dat het stadsstrand een blijvertje is Johan van den Brink Wat vinden de Veenendalers er zelf van? Johan van den Brink snapt dat het dure grond is. ,,Iedereen hoopt dat het stadsstrand een blijvertje is. Maar als je er 100 euro per persoon aan mee moet betalen, wordt het een ander verhaal. Ik hoop dat het blijft, want het is een aanwinst voor de stad. Winkels hebben we al genoeg in het centrum en er staat al genoeg leeg.’’ Of het stadsstrand op een andere plek, wat een optie is, ook een succes wordt, is nog maar de vraag. ,,Dan zou de ijssalon mee moeten verhuizen.’’

Koen Moret: ,,Dit stadsstrand heeft meerwaarde voor Veenendaal. Er is altijd wat te doen, dat maakt het zo aangenaam.’’ Jose Moret vindt juist de combinatie met cultuur bijzonder. ,,Een cultureel strandje, met mooie culturele activiteiten. Of het nu voorlezen is voor kinderen of concerten. Dit moet echt blijven.’’

Ontmoetinsgplek

Jolanda van de Pest vindt het een ‘geweldige recreatieplek’. ,,Met en voor de kinderen. Zo gauw het mooi weer wordt, gaan we hier zitten. Kleedje mee, wat te eten en drinken. Het is ook een ontmoetingsplek: wij zitten hier, de kinderen spelen in het zand. Je kent elkaar, moeders onderling die met elkaar afspreken. En natuurlijk de kleine evenementen. Die maken het zo leuk.’’

Twee Veenendalers die liever niet met hun naam in de krant willen, hebben er minder moeite mee wanneer het strand zou verdwijnen. ,,Het is wel leuk, maar er zijn meer plekken in Veenendaal waar je dit soort evenementen kunt houden. Hier mogen ze best bouwen.’’

Volledig scherm Kleedjesmarkt op het Veenendaalse stadsstrand. © De Gelderlander

Volledig scherm Kleedjesmarkt op het Veenendaalse stadsstrand. © De Gelderlander