Voorzitter FC Driebergen neemt na 19 jaar trots afscheid

,,Eerst goed analyseren en niet direct erin vliegen." Peter Dingemans heeft zijn antwoord op de vraag wat belangrijk is voor het goed besturen van een amateurvereniging snel paraat. ,,Je moet de juiste mensen naar de zaken laten kijken. Hoor en wederhoor toepassen, wijzigbaar beleid voeren en uitkijken dat je niet vanuit je bestuurszetel ergens mee gaat bemoeien, terwijl je niet goed bent ingewijd in de materie. Leden zijn specifiek gefocust op hun eigen ding. De jeugdouder met zijn kind. Zorg dat je alles op de juiste manier behandelt."



Dingemans zit op zijn praatstoel. Kort daarvoor ontving hij zijn bezoek in het statige pand van Landgoed Stameren, in de bossen van Maarn. Daar runt hij zijn eigen IT-bedrijf. Recent nog was hij verantwoordelijk voor de automatisering van 1200 winkels van Kruidvat. Nu is 58-jarige inwoner van Driebergen bezig met zijn nieuwe campagne 'Je bent de regisseur van je eigen film'. Die vertoont opvallende parallellen met zijn voorzitterschap van FC Driebergen en diens voorloper CDN. Bijna negentien jaar hanteerde Dingemans de hamer.