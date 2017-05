De vraag naar jeugdhulp in de gemeente Utrecht is in 2016 met 25 procent gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit een rapport over jeugdzorg in Utrecht.

De achttien gemeentelijke buurtteams Jeugd en Gezin in Utrecht zijn sinds begin 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Voorheen was dit een taak van de provincie. Gemeenten moeten sinds de overheveling van de taken met minder budget meer mensen helpen.

De gemeente denkt dat de stijging vooral komt doordat gezinnen makkelijker bij een buurtteam aankloppen. Volgens de gemeente is het ondanks de toename en het lagere budget, toch gelukt om meer mensen te helpen.

Maar de gemeente stelt ook vast dat de rijksbijdrage voor jeugdhulp te laag is. Over dat laatste maakt raadslid Maarten van Ooijen van de ChristenUnie zich zorgen. ,,Er zijn dus kennelijk veel meer jongeren die zorg nodig hebben dan wij in beeld hadden,’’ zegt Van Ooijen. ,,Duidelijk is dat dit een grotere druk op de financiële middelen legt dan we hadden voorzien. Belangrijke vraag hierbij is nu: kan dit wel?’’

Structureel

Vorig jaar maart besloot verantwoordelijk D66-wethouder Victor Everhardt ruim 2,5 miljoen euro extra te investeren voor versterking van de buurtteams in de stad. Deze incidentele uitgave was volgens Everhardt nodig om te voorkomen dat er wachtlijsten ontstaan, want dat past niet bij de doelstelling van de buurtteams om laagdrempelig en toegankelijk te zijn. Volgens Van Ooijen is het belangrijk te kijken of het nodig is eenmalig of structureel meer geld te besteden aan jeugdzorg.