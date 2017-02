Vrachtwagen vat vlam in Utrecht

Leden akkoord met fusieplan SV Geinoord en VSV Vreeswijk

12:29 Langs de sportvelden in Park Oudegein in Nieuwegein komen in juli en augustus dit jaar 120 nieuwe parkeerplekken. Deze worden deels aangelegd langs Parkhout. Het moet de parkeeroverlast verminderen, die veroorzaakt wordt door leden en bezoekers van voetbalclub Geinoord op zaterdag.