Fruittelers in de Kromme Rijnstreek die maatregelen hebben getroffen om hun fruit tegen nachtvorst te beschermen, hebben de oogst kunnen redden. Op plekken waar dat niet lukte, is de oogst verloren. Met name voor de kersenopbrengst wordt gevreesd.

Dat is de balans die fruittelers opmaken als ze na de nachtvorst van vorige week hun appels, peren, kersen, pruimen en klein fruit als bessen en aardbeien van dichtbij onder de loep nemen.

,,In vergelijking met Zuid-Limburg en België, waar sprake is van een ramp, staan we er hier goed voor'', zegt Cornelis Uijttewaal. Hij heeft 15 hectare appels en peren in Schalkwijk, 't Goy en Cothen. ,,De beregening heeft bij mij prima gewerkt. Ik heb niet of nauwelijks schade door de nachtvorst. Maar we zijn er nog niet. Deze week komen er met de transportkou uit het noorden nog een paar spannende nachten. We moeten weer vol aan de bak.''

Snakken naar warmer weer

Bij kersenteler Theo Vernooij in Cothen zijn de vooruitzichten minder zonnig. In de hoogstambomen die niet tegen de nachtvorst beschermd konden worden, is de onderste helft van de kersen goeddeels bevroren. Hij legt uit dat de minuscule kersjes die net uit de 'mutsjes' gegroeid zijn, een lichtgroene kleur zouden moeten hebben, maar door de nachtvorst zwart of bruin zijn.

Quote Ik ben er niet gerust op dat we een goede kersenoogst krijgen Kersenteler Theo Vernooij

Hoe hoger in de boom, hoe minder schade. Vernooij: ,,Waar we wel tegen de nachtvorst gestreden hebben met overkappingen, vuurpotten en ventilatoren, ziet het er goed uit. Maar ik ben er toch nog niet gerust op dat we een goede kersenoogst krijgen. We snakken naar warmer weer. Anders vliegen de bijen niet en ontwikkelen de vruchtjes zich niet tot kersen.''

Anti-hagelkanonnen

William Pouw uit Schalkwijk laat het resultaat van beregenen zien. In Schalkwijk draaiden de waterpompen op volle toeren tijdens de nachtvorst. De kunstmatige regen zorgde ervoor dat er ijsfilmpjes rondom de knoppen ontstonden. Zijn 18 hectare appels en peren werden erdoor gered. Maar in Wijk kon hij niet beregenen doordat er geen water in de sloten stond. ,,Daar ziet alles er in de bomen zwart uit. Foute boel dus.''