Vrienden en familie rouwen om verongelukte mannen na crash Uithof

Eerste hulp

Studente Melissa Lagerwaard (19) was een van de passagiers van de bus en bood als eerste hulp aan dit slachtoffer. ,,Hij lag met zijn gezicht naar het wegdek. Ik probeerde op hem in te praten en voelde zijn hartslag. Hij kwam nog even bij, maar kon niet praten.Toen er een arts kwam helpen, hebben we hem omgedraaid. Daarna kwamen de hulpdiensten en heb ik me teruggetrokken.''



Later hoorde Lagerwaard dat de man die ze geholpen heeft, was overleden. ,,Dat was wel schokkend om te horen. Toen ik aan het helpen was, leefde hij nog. Dat houdt me wel bezig.''