Vriendschap tussen De Bilt en Coesfeld na veertig jaar nog springlevend

Aanstaande zondag vertrekt een bus met genodigden van De Bilt naar Coesfeld als start van het jubileumjaar. De passagiers kunnen de weg naar de plaats, net over de grens bij Winterswijk, wel dromen. Ontelbare keren hebben inwoners van De Bilt de stad al bezocht en even zovele keren kwamen bewoners van Coesfeld naar De Bilt. Om die verbondenheid te benadrukken heeft de Duitse stad er zelfs een straat naar vernoemd, De-Bilt-Allee. En in het het gemeentehuis van Coesfeld is een trouwzaal genoemd naar de partnergemeente.



Een van de oudste deelnemers in de jumelage is de vogelvereniging De Bilt - Bilthoven. Zij doen al sinds de start in 1977 onafgebroken mee. Elk jaar komt een vertegenwoordiging van Vogelfreunde Coesfeld naar De Bilt voor een tentoonstelling en gaan Biltse vogelvrienden op hun beurt naar Coesfeld om hun vogels te tonen.