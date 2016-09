Vrije bakfietsvaders zijn het gevaarlijkst

Het is me behoorlijk lang gelukt om een bakfietsvrij leven te leiden. Toen werd ik vader en kort daarna mede-eigenaar van een tweedehands exemplaar uit de Fietsfabriek.



Onze bakfiets is een speciale editie, wat betekent dat hij wit is en dat er een druk, Keith Haring-achtig patroontje aan de buitenkant zit. Ook is er een soort roestvrijstalen wijnkoeler aan de bak geschroefd. Daar kun je je kettingslot in stoppen, of een fles wijn natuurlijk. Er zijn foto's van Bridget Maasland op precies zo'n bakfiets.



Bijna elke binnenstadsbewoner is, als het om bakfietsen gaat, ontmaagd door een van de grote, nagenoeg onhandelbare driewielers van De Arm. Wie nooit een zoveelstehands keukentafel, dressoir of bureau op zo'n gietijzeren barrel door de stad heeft getrapt, is voor mij geen Utrechter. Het is een zenuwenklus om op zo'n bovenmaatse driewieler over bolle bruggen te zwalken, zeker als je er te laat achter komt dat de rem een weigerachtige hendel tussen je knieën is.