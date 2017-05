Vrijheid vieren en vooral feesten

Denise en Judith, twee vriendinnen uit Nieuwegein en IJsselstein, zitten met een biertje in het gras voor de Main Stage. Op de achtergrond speelt Blaudzun. Park Transwijk loopt al lekker vol en de eerste bezoekers gaan voorzichtig los voor het podium.

Volledig scherm Denise (links) en Judith. © FOTO AD

Tussen de acts door klinkt op grote schermen de boodschap van de organisatie: vrijheid geef je door. Op een ander podium wordt de tolerantieprijs uitgereikt en er wordt een debat gevoerd over discriminatie op de arbeidsmarkt. Bij de ingang van het park staat een markt vol sociaal maatschappelijke boodschappen. GroenLinks en D66 doen aan klantenbinding, Artikel 1 hamert op het belang van de gelijkheid, Amnesty International werft leden, er is een stand van Free Tibet en enkele duurzaamheid organisaties. Wie wil, kan zich de hele dag onderdompelen in maatschappelijk verantwoord vermaak, maar veel bezoekers komen toch vooral voor het de muziek en de gezelligheid

,,Vrijheid is belangrijk'', zegt Denise. ,,Maar we komen vooral voor de gezelligheid. De muziek valt nog wat tegen, maar dat komt later wel goed.'' Haar vriendin Judith zit er net zo in. ,,Gelijkheid en vrijheid zijn heel belangrijk, maar we komen plezier maken vandaag. Misschien gaan we vanavond nog naar het Bevrijdingsfestival in Den Haag. Voor de muziek.''

Aan één van de campingtafels zitten Sytze en zijn kinderen Thom en Kathleen. De vierjarige tweeling is te jong om zich met het thema vrijheid bezig te houden. ,,We gaan zo naar de speeltuin'', verduidelijkt Thom zijn intentie. Het Bevrijdingsfestival is immers ook een kinderfeest met tal van activiteiten in de kinderboerderij en de skatebaan. Vader Sytze heeft wel een mening over het festival. ,,Ik kom al jaren naar het Bevrijdingsfestival en de sfeer is veranderd. In de beginjaren was het vooral wereldmuziek en gemoedelijkheid. Nu is het een professioneel popfestival met scherpe beveiliging aan de poort en normale festivalprijzen. Ik snap het wel met zoveel publiek, maar ik vind het minder persoonlijk.''

Volledig scherm Sytze en zijn kinderen Thom en Kathleen. © FOTO AD

Op het grote veld staan boezemvrienden Yannick en Philip met een plastic tas waarin en paar flessen fris zitten. Appelsap met wat sterkers, zeggen de vrienden. ,,Kostte nog best moeite om dat door de beveiliging te krijgen'', zegt Philip. De twee vrienden komen al zeker tien jaar op het Bevrijdingsfestival. ,,Het is wat commerciëler geworden'', zegt Yannick, die zich de eerste edities op het Smakkelaarsveld nog herinnert. ,,Toen raapte ik als klein jongetje van de recycle glazen op waarvoor je statiegeld terug kreeg. Mijn moeder kon gewoon haar eigen wijn en bier meenemen. Wij doen het nog steeds, maar de kans dat je erdoor komt, wordt steeds kleiner.''

Volledig scherm Philip en Yannick. © FOTO AD