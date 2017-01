Vrijspraak voor Rhenense pizza-ondernemer Zafir H.

Porschedief is alweer op vrije voeten

14:46 De 20-jarige man uit Mijdrecht die anderhalve week geleden een Porsche meenam na een woninginbraak in Harmelen is vrijgelaten. De politie is nog bezig met aanvullend onderzoek naar de inbraak, waarbij de man niet alleen via gestolen sleutels de auto meenam van de oprit maar ook dure horloges buitmaakte.