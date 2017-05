Vrijwel alle klachten over volle treinen komen uit Utrecht en Amersfoort

Vrijwel alle klachten over overvolle treinen die reizigersorganisatie Rover binnenkrijgt, hebben betrekking op treinen rond Amersfoort en Utrecht.

Dat de Intercity's rond Amersfoort en Utrecht druk zijn was al bekend, maar voor Rover was het een volslagen verrassing dat de complete top-10 van overvolle treinen bestaat uit treinen in deze regio.

In april kreeg Rover 1555 klachten over overvolle treinen. Ruim honderd klachten minder dan dezelfde periode vorig jaar. Maar wat Rover verbaasde was dat vrijwel alle klachten betrekking hadden op treinen rond Amersfoort en Utrecht.

Bijna de helft van de reizigers die een klacht hebben ingediend, klaagden over het feit dat ze geen zitplaats konden vinden. Gemiddeld moesten ze een kwartier tot een half uur blijven staan voordat ze een zitplaats konden bemachtigen. Volgens Rover kwamen relatief veel klachten binnen van reizigers met een vervoerbewijs voor de 1e klas. Zij konden geen zitplaats vinden, terwijl ze daar wel een hogere prijs voor betalen.

Overvolle treinen in het weekend is volgens Rover een nieuw fenomeen. De zondag is nu de vierde drukste dag van de week geworden.