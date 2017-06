Vrijwilligers gaan weer reekalfjes redden

Reeën hebben hun paartijd rond augustus. Ze zijn daarna de hele winter drachtig en krijgen hun jongen in mei en juni. Voor de geboorte van het reekalf zoeken ze een rustige schuilplaats uit. De strategie van een ree is namelijk: verstoppen. Meestal werpen ze een tweeling, die verscholen blijft in de vegetatie. De moeder blijft zorgen voor de reekalfjes, maar laat ze steeds achter om hun positie niet te verraden en zo gevaar te vermijden. Na enkele weken is de zoogtijd voorbij en sluiten de reekalveren aan bij hun moeder.

Als schuilplaats voor hun kalfjes zoeken reeën soms hoog gras uit. In graslanden die door boeren vroeg gemaaid moeten worden, kunnen dan reekalfjes verscholen liggen. Daarom hebben terreinmedewerkers en vrijwilligers van Utrechts Landschap het reekalfjesreddingsteam opgericht. Het team gaat voordat er gemaaid wordt, in het hoge gras op zoek naar reekalfjes. Hierbij is er nauwe samenwerking met de boeren die graslanden van Utrechts Landschap pachten en met enkele andere boeren uit de omgeving.

Rechte lijn

Vlak voordat er gemaaid wordt, loopt het team in een rechte lijn door het veld. De reekalfjes worden nauwkeurig aan de bosrand gelegd, zodat de moeder haar kleine weer terug kan vinden. Een secuur werkje, waarbij het reekalfje niet met blote handen aangeraakt mag worden. Als de moeder de geur van haar jong niet meer herkent, kan zij het afstoten.