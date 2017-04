Vroegste werk Rietveld voor het eerst te zien

Dat meubelmaker/architect Gerrit Rietveld ook het interieur voor het laatmiddeleeuwse Poortgebouw van Slot Zuylen heeft gemaakt, is niet in brede kring bekend. Als leerling-meubelmaker kreeg hij van zijn vader, meubelmaker Jan Cornelis Rietveld, de opdracht om het Poortgebouw van het kasteel in te richten. Dat hij op 17-jarige leeftijd al een groot vakman was, kan het publiek nu voor het eerst, vanwege 100 jaar De Stijl, met eigen ogen zien.

Het Poortgebouw is een vroeg 16e-eeuws gebouwtje waar eeuwenlang de poortwachter met zijn gezin woonde. Toen baron Frederik van Tuyll in 1900 zijn intrek nam in het kasteel, begon deze ‘betonbaron’ met tal van verbouwingen, vertelt conservator Gerbrand Korevaar. Voor het leegstaande Poortgebouw zocht hij een meubelmaker. In 1901 was hij in contact gekomen met Jan Cornelis Rietveld, die op zijn verzoek een aantal houten kasten maakte. De baron, die geïnteresseerd was in de geschiedenis van zijn voorvaderen, wilde in het Poortgebouw de sfeer van de late middeleeuwen terugbrengen.

Gerrit Rietveld kreeg als eerste opdracht een serie neogotische eikenhouten meubels maken voor wat ooit de woonkamer was van dit Poortgebouw. ,,Een bijzondere opdracht’’, zegt Korevaar. In het atelier van zijn vader moet hij aan de tafels en de stoelen gewerkt hebben. De met ornamenten versierde tafel is door de jonge Rietveld in elkaar gezet in het Poortgebouw zelf. De tafel heeft sindsdien deze kamer nooit meer verlaten.

Ambachtelijk

,,Je ziet hier het vroegste werk van Rietveld’’, zegt Korevaar terwijl hij een tinnen kan op de tafel zet. ,,De tafel en de twee stoelen – een derde stoel staat in het Centraal Museum – hebben neogotische versieringen die in de schouw en in de houten balken terugkomen. Deze ambachtelijke meubels sluiten aan bij de ruimte. Iets wat je later in de stoelen van de ‘ruimtekunstenaar’ veelvuldig terugziet. Dat je dat hier al ziet, is spannend.’’

Gastcurator Nico Hijman zegt dat je in deze meubels Rietvelds traditionele origine ziet, maar ook de vernieuwende elementen. ,,Die getuigen tegelijkertijd van zijn bijzondere ontwerpvaardigheden.’’

Behalve de tafel en de twee stoelen, heeft Rietveld ook de vier houten (kast-)deuren gemaakt in de kamer. In het depot vond de conservator een houten wandbordenrek, waarop tinnen borden kunnen staan, dat bleek te passen aan de muur in het Poortgebouw. Ook dit rek hoorde toe aan deze ruimte en bleek gemaakt te zijn door Rietveld.

Rietveld zelf heeft tijdens een tentoonstelling in het Centraal Museum in 1959 ‘het ameublementje in de poortkamer’ besproken. ,,Het heeft me later verwonderd dat het zo’n gotische proportie had. Ik ben met oude stijlen gestopt omdat het geen voldoening gaf. Ik zag er geen toekomst in’’, zei Rietveld destijds daarover.

Volledig scherm Gerrit Rietveld poseert op zijn stoel uit het Poortgebouw, tijdens een expositie in het Stedelijk Museum in Amsterdam. In zijn hand houdt hij een ontwerp van de beroemde zigzagstoel. © Gerrit Rietveld c/o Pictoright Amsterdam 2017