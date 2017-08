Vrouw drugsfamilie Lombok voorlopig vrij

Haar man en hun vier zoons blijven wel vastzitten , ondanks verzoeken van hun advocaten om ze in afwachting van de uitspraak vrij te laten. Dat heeft de rechtbank van Utrecht vandaag beslist. Zij worden ervan verdacht lid te zijn van een criminele organisatie en geld te hebben witgewassen dat is verdiend met drugshandel. De moeder zou een passievere rol hebben gespeeld.

Zonnestudio

Het onderzoek naar de drugslijn die de familie vanuit een zonnestudio aan de Damstraat opzette, is nog lang niet afgerond. Er liggen nog rechtshulpverzoeken in Marokko en verzoeken om 15 getuigen te horen zijn vandaag door de rechtbank ingewilligd. Drie van die getuigen zitten in China.