De 35-jarige Utrechtse vrouw die dinsdag in de Albatrosstraat in Utrecht onder een vrachtwagen kwam, is er slecht aan toe. Personeel van het bedrijf van de vrachtwagen die bij het ongeluk betrokken was, is nog steeds zwaar aangeslagen.

,,Wij hebben dit in de 84 jaar van ons bestaan gelukkig nog nooit meegemaakt, maar nu is het al voor de tweede keer raak in twee maanden’’, zegt de algemeen directeur van het transportbedrijf uit Alblasserdam. Hij wil met zijn bedrijf liever anoniem blijven, nadat een ongeval in België onlangs veel boze reacties en bedreigingen opleverde.

De Albatrosstraat was dinsdag urenlang afgesloten nadat de vrouw daar in botsing kwam een vrachtauto. De politie vertelde de directeur, die dinsdag meteen naar de plek van het ongeval ging om zijn chauffeur op te vangen, dat het leven van de vrouw aan een zijden draadje hing. ,,Het is voor onze mensen en het bedrijf heel naar, maar voor de familie van de vrouw uit Utrecht natuurlijk nog veel erger’’, zegt de directeur.

Dode hoek

Uit verklaringen van zijn werknemer maakt de directeur op dat de vrouw in de dode hoek van de vrachtwagen terecht is gekomen. Terwijl het voorstuk al naar links afboog, bleef het tweede deel van de trailer nog even rechtdoor gaan. ,,Het is daar natuurlijk niet heel breed en dan zit een ongeluk in een klein hoekje. Misschien is ze net gaan slingeren toen de oplegger passeerde, misschien is ze met een kledingstuk aan de auto blijven haken. Maar mijn chauffeur kon in zijn spiegels pas weer zien wat er gebeurde toen hij de hele combinatie weer recht had. Hij bezweert dat hij op het moment dat hij die bocht inzette, niemand naast zijn wagen zag.’’

Bij zijn bedrijf leeft iedereen enorm mee, laat de directeur weten. Via de politie heeft hij zijn medeleven aan de familie betuigt en aangegeven dat hij graag in contact met hen wil komen als de tijd daar rijp voor is.

Geen nalatigheid

De chauffeur mocht na verhoor na het ongeluk weer gaan en ook de vrachtwagen is dezelfde dag nog vrijgegeven, zegt de directeur. ,,Er was zeker geen sprake van nalatigheid. De auto was helemaal in orde en de chauffeur was ook niet oververmoeid of onder invloed of iets dergelijks.’’

De man is de volgende dag weer aan het werk gegaan. ,,Als hij een paar dagen thuis had willen blijven, hadden we daar alle begrip voor gehad. Maar hij heeft traumabegeleiding gehad en hem is geadviseerd meteen weer op de vrachtwagen te gaan zitten. Dat is het beste.’’