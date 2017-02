Vrouw valt van viaduct op snelweg bij De Bilt

Aanbesteding zwembad De Bilt opgeschort

15:03 De aanbesteding van het omstreden nieuwe zwembad in De Bilt is uitgesteld. Dat heeft het college van b en w besloten naar aanleiding van de aanhoudende kritiek op het gevoerde proces. Het college heeft toegezegd volledige openheid van zaken te geven in het proces dat heeft geleid tot de keuze van het kleine bad.