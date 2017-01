Vuelta naar Utrecht is bijna rond

Als Utrecht daadwerkelijk startplaats van de Spaanse ronde in 2020 wordt, zal het wielercircus drie dagen in de stad zijn in het derde weekend van augustus.



Het Business Peloton Utrecht (BPU), dat ook de start van de Tour de France in 2015 organiseerde, heeft al concrete plannen gemaakt voor het Spaanse wielerweekeinde in Utrecht. ,,De directie heeft ons eigenlijk te kennen gegeven dat het aan ons is om het Nederlandse deel van de ronde dan in te vullen'', zegt voorzitter Cor Jansen van het BPU.



Begin onder de Dom

Dat heeft de Utrechtse organisatie inmiddels grofweg gedaan. Op vrijdagavond is er een ploegentijdrit in de stad op het parcours van de Tourtijdrit uit 2015. Zaterdag is er dan de eerste etappe Utrecht - Utrecht, die over de Posbank, de Grebbeberg, de Utrechtse Heuvelrug, de Lekdijk bij Amerongen en via Houten en Nieuwegein voert. Behalve een geneutraliseerd begin onder de Dom, zou het peloton ook achter de jurywagen door fort Vechten moeten rijden, waarna de renners echt starten. Zondag is er dan de etappe Utrecht - Breda. Maandag zou de Vuelta in Spanje verdergaan.



Een delegatie van de BPU is volgende week uitgenodigd om voor de tweede keer in Spanje de kandidatuur van Utrecht te bepleiten tijdens de presentatie van het etappeschema van de ronde van 2017.



Financiering

Vooralsnog wordt het lobbyen en onderhandelen gedaan door het BPU. Gemeente en provincie Utrecht en de provincie Noord-Brabant en Breda ondersteunen de kandidatuur, maar gaan zich er volgens Jansen formeel pas mee bemoeien als de helft van de financiering door het bedrijfsleven is gedekt en de start in Utrecht ook voor de Vuelta de nadrukkelijke wens is.



Utrecht aasde op 2019, omdat er dan geen andere grote internationale sportevenementen zijn. Vorig jaar viel het slotweekend van de Olympische Spelen nog samen met de start van de Vuelta. In 2020, met de Spelen in Tokio, is dat niet het geval, dus achteraf is de BPU blij met dat jaar. ,,Dat geeft ons extra voorbereidingstijd én dan is het rijtje voor Utrecht compleet: de Giro d'Italia in 2010, de Tour de France in 2015 en de Vuelta in 2020.''