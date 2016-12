Vuur laait op en zet politie weer op scherp

Het gebieds- en groepsverbod dat aan zeventien jongeren is opgelegd, betekent niet dat zij geen overlast kunnen veroorzaken. Omdat ze zich vorig jaar op en rondom de Theemsdreef in Overvecht misdroegen, kregen zij een verbod om zich de komende nacht in de omgeving van het kleine winkelcentrum op te houden. Daar is de politie alert op. Ze hebben echter geen huisarrest of een meldplicht, zodat ze elders wel voor overlast zouden kunnen zorgen.



In de stad Utrecht gaan op oudejaarsavond en nieuwjaarsnacht traditiegetrouw vele tientallen in auto's in vlammen op, maar is het de avonden ervoor meestal relatief rustig. Gisternacht vlogen er echter in de stad en nabije omgeving negen auto's in brand. De politie doet nog onderzoek naar die branden en de eerste indruk is dat ze door vuurwerk vernield zijn. Gisteravond was het ook raak op de Duurstedelaan in de wijk Hoograven.



Culemborg

In Culemborg was het the day after juist opmerkelijk rustig. Het stadje aan De Lek wordt al maanden door autobranden geteisterd met de nacht van woensdag op donderdag als triest dieptepunt. Toen gingen zes auto's en het voormalige zwembad in vlammen op. Een groep moslimjongeren hield na die brand en ook gisternacht een oogje in het zeil in de geteisterde wijk Terweijde. Gisternacht bleef het daar rustig.



Politie en brandweer zetten zoveel mogelijk mensen en middelen in, maar geven daarover geen cijfers vrij. Utrecht heeft op de bekendste hotspots extra camera's opgehangen.



De brandweer in Culemborg zet blusdekens in omdat daarmee wellicht sporen van autobranden kunnen worden veiliggesteld. In de regio Utrecht wordt daar pas volgend jaar mee geëxperimenteerd