Waar in Utrecht en de regio zijn we twee minuten stil?

Utrecht

Vanaf 19:30 is er op het Domplein een herdenkingsplechtigheid. Na de twee minuten stilte is er een korte toespraak van burgemeester Jan van Zanen en een defilé langs het verzetsmonument onder begeleiding van het Domcarrillon.

Ook in de Utrechtse wijken zijn er volop herdenkingsbijeenkomsten. Een overzicht:

Oog in Al: toespraken en kransleggingen. Wethouder Victor Everhardt legt samen met een bewoner een krans. Van 19:00 tot 20:15 bij het monument op het Beethovenplein.

Tuindorp: herdenkingsplechtigheid met een muzikale bijdrage van het Domstad Jeugdorkest. Een toespraak door wethouder Jeroen Kreijkamp en vervolgens een voordracht van eigen gemaakte gedichten van drie kinderen uit Tuindorp. Van 19:30 tot 20:15 bij het monument op het Willem de Zwijgerplantsoen.

Hoograven: stille tocht vanaf het Marcuscentrum naar de bevrijdingsboom aan de Julianaweg. Daar is een herdenkingsplechtigheid met toespraken en kransleggingen. Aansluitend is er een bijeenkomst in het Scoutinggebouw en daarna een toespraak door wethouder Lot van Hooijdonk, die vervolgens samen met een bewoner uit de wijk een krans legt. Van 19:30 tot 20:30.

Transwijk: wandeling vanaf Hof van Transwijk 16 naar het monument aan de Koningin Wilhelminaplein/Lomanlaan. Daar is de herdenkingsplechtigheid met een toespraak van raadslid Maarten van Ooijen, die vervolgens samen met een bewoner uit de wijk een krans legt. Aansluitend een bijeenkomst in het restaurant van Hof van Transwijk. Van 19:30 tot 20:30.

Lombok: een interreligieuze herdenkingsbijeenkomst op het plein voor de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat. Daarna een stille tocht vanaf de kerk naar het monument op het Jaffaterrein waar bloemen worden gelegd. Aansluitend is er een informele bijeenkomst in één van de organiserende moskeeën en kerken. Van 19:30 tot 20:40.

Zuilen: kerkdienst van de samenwerkende kerken in de Jacobuskerk. Stille tocht (19:30) vanaf de Brandweerkazerne richting het Herdenkingsmonument op het Prins Bernhardplein. Daar is een herdenkingsplechtigheid. Toespraak door wethouder Kees Diepeveen, die vervolgens samen met een bewoner uit de wijk een krans legt. Aansluitend samenzijn in het Vorstelijk Complex. Van 18:45 tot 20:30.

Vleuten: herdenkingsconcert in de Torenpleinkerk aan de Schoolstraat. Stille tocht vanaf de kerk naar het monument gelegen aan Pastoor Ohllaan, hoek Bottensteinweg. Daar is een herdenkingsplechtigheid en een kranslegging door wethouder Kees Geldof, samen met Henny Smorenburg, voorzitter van de Oranje Stichting Wilhelmina. Van 18:45 tot 20:15.

De Meern: een oecumenische gebedsdienst in de R.K. Kerk aan de Boelenslaan. Stille tocht naar het monument gelegen aan het Prins Willem-Alexanderplantsoen. Daar een herdenkingsplechtigheid, met medewerking van scoutinggroep Rhenova. Toespraak door raadslid Sander van Waveren, die vervolgens samen met een bewoner uit de wijk een krans legt. Aansluitend een bijeenkomst in De Schalm. Van 19:00 tot 20:30.

Haarzuilens: stille Tocht vanaf het Kleuterkasteel naar het monument op De Brink. Daar is de herdenkingsplechtigheid. Toespraak door raadslid Cees Bos, die vervolgens samen met een bewoner uit de wijk de krans legt. Direct na herdenking is er een bijeenkomst in het Wapen van Haarzuylen. Van 19:45 tot 20:30.

Leidsche Rijn: ontvangst CineMec en vertoning korte historische film. Aansluitend een herdenkingsplechtigheid en kransleggingen bij de Perronkappen. Een toespraak door raadslid Matthijs Sienot, een gedicht door leerling Leidsche Rijn College en een overdenking van de voorzitter Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn.

Volledig scherm Bezoekers tijdens de dodenherdenking op het Utrechtse Domplein. © Angeliek de Jonge

Naast de herdenkingsplechtigheden ‘s avonds zijn er gedurende de dag in verschillende wijken kerkdiensten, concerten, gebedsdiensten en stille tochten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Utrechts Comité 4 mei-herdenking.

Ook in de regio zijn er tal van herdenkingsplechtigheden. Een overzicht van de herdenkingen, locaties en tijden.

Rhenen: traditiegetrouw vindt bij militair ereveld de Grebbeberg een herdenkingsplechtigheid plaats. Er is o.a. een kranslegging en een defilé. De plechtigheid op de Grebbeberg wordt vaak bijgewoond door iemand van het koninklijk huis. Van 19:10 tot 20:45.

Veenendaal: de herdenking in Veenendaal is bij het Monument voor de gevallenen op het Stationsplein. Veteranen zullen de erewacht houden en er worden verschillende muzikale bijdrages geleverd. Vanaf 19:45 tot 20:30.

Utrechtse Heuvelrug: op de Utrechtse Heuvelrug zijn verschillende plechtigheden. In Amerongen wordt begonnen met een bijeenkomst in de Andrieskerk. Daarna een stille tocht naar de nieuwe begraafplaats. Van 19:00 tot 20:02. In Doorn is er een bijeenkomst in de Maartenskerk. Daarna een stille tocht richting het monument bij het Cultuurhuis. Van 19:00 tot 20:02. In Driebergen-Rijsenburg is er een bijeenkomst in de Sint-Petrus’-Bandenkerk. Daarna een stille tocht naar het monument bij de Wildbaan. Van 19:00 tot 20:02.

Scherpenzeel: om 19:20 begint een samenkomst in de grote Hervormde kerk. Om 19:45 is er een stille tocht naar het monument aan de Molenweg. Van 19:15 tot 20:15.

Zeist: in Zeist is er een plechtige herdenking bij het monument in het Walkartpark. Van 19:30 tot 20:15.

Den Dolder: de herdenking vindt plaats bij het herdenkingskruis op de hoek van de Dolderseweg. Er zijn muzikale bijdrages, voorgedragen gedichten en een kranslegging. Vanaf 19:30.

Bunnik: een stille tocht naar Fort bij Rhijnauwen in Bunnik. Daar onder andere een herdenkingsrede en een kranslegging. Van 19:00 tot 20:15.

Houten: vanaf 19:00 is er een herdenkingsbijeenkomst in de R.K kerk aan de Loerikseweg. Daarna plechtigheden op het plein in het Oude dorp. Vanaf 19:00.

Culemborg: om 18:40 start een herdenkingsbijeenkomst in de Barbarakerk in Culemborg. Daarna vertrek naar de oorlogsmonumenten op de begraafplaats aan de Achterweg. Van 18:40 tot 20:02.

Vianen: de herdenking in Vianen begint met een bijeenkomst in de R.K kerk in de Brederodestraat. Daarna een stille tocht naar het 4-meimonument in de Buitenlandpoort. Vanaf 18:30.

Volledig scherm Schoolkinderen leggen bloemen bij het monument tijdens Dodenherdenking op Militair Ereveld Grebbeberg. © ANP

Nieuwegein: om 19:00 een herdenkingsbijeenkomst in de Nicolaaskerk. Daarna een stille tocht naar het monument aan de Nedereindseweg. Van 19:00 tot 20:15. In Vreeswijk wordt er vanaf 19:45 een concert gegeven in de Barbarakerk. De toegang is gratis.

Lopik: om 19:50 vertrek vanuit de Schaapskooi naar het monument in de Dorpsstraat. Daarna een kranslegging en voordracht van gedichten. Vanaf 19:30 tot 20:30.

IJsselstein: vanaf 18:45 een herdenkingsbijeenkomst in de basiliek aan de Nicolaasstraat. Daarna een stille tocht naar het monument aan het Kronenburgplantsoen. Vanaf 18:45 tot 20:15.

Breukelen: om 18:45 een herdenkingsbijeenkomst in de Pauluskerk aan de Straatweg. Om 19:30 een stille tocht naar het monument in het Tinus de Witplantsoen. Vanaf 18:45 tot 20:15.

De Bilt: in Hollandsche Rading start om 19:00 een herdenking in het Dorpshuis aan de Dennenlaan. Daarna een stille tocht. Van 19:00 tot 20:10.

Maarssen: om 19:30 worden geïnteresseerden geacht te verzamelen bij het oorlogsmonument in park Goudestein. Daarna zijn er muzikale bijdrages, voorgedragen gedichten en een kranslegging. Van 19:30 tot 20:15.