Waar in Utrecht parkeert de hoerenloper?

Prachtige domkerken staan er over de hele wereld , maar een toren als onze Dom, daar is er maar eentje van. En dan het volle groen van de Zocherparken langs de singels, een oranje boot in de Stadsbuitengracht en overal vrolijke, uitgelaten mensen. Helaas was mijn rug te pijnlijk om er zelf te staan, maar de beelden maakten veel goed. Ik kan mij zomaar voorstellen dat het niet de laatste keer is dat deze plek gebruikt gaat worden voor feestelijke intochten.

En nu niet boos worden dat ik van de Oranjedames overstap naar de dames van vertier, maar ook dat kan even niet anders. Want met grote schrik las ik deze week dat het aantal bordelen in onze stad is gehalveerd! Zoals u weet hebben we in Utrecht al geen raamprostitutie meer, maar zou het dan ook slecht gaan in de privé-clubs? Nee beste mensen, die halvering komt door een felle brand in Huize Mona aan de Voorstraat. Want blijkbaar hadden we nog maar twee van deze instellingen voorhanden. Utrecht Privé aan de Vleutenseweg is, totdat Mona weer open kan, monopolist.



De befaamde Club La Cloche (door echte Utrechters altijd aangeduid als De Klokkenmaker) aan de Straatweg: bestaat niet meer (al wordt heropening overwogen). De club van Jan Bik aan de Jaffastraat ging dicht na een politie-inval een paar jaar geleden. De Drie Leeuwtjes aan de Bellamystraat? Al eeuwen weg. Palace, Olympia en Limburgia? Het is allemaal erotica uit een ver verleden. En het is echt mijn bedoeling niet om een lans te breken voor deze sector, maar het roept wel vragen op. Fietsen kan je tegenwoordig overal veilig parkeren. Maar waar parkeert de hoerenloper tegenwoordig? Toch niet allemaal aan die nare tippelzone mag ik hopen. Huldigen is mooi burgemeester, maar het lijkt mij hoog tijd voor een spoedig goed en veilig Nieuw Zandpad.