CommentaarU kent er vast wel een voorbeeld van: de stedeling die in het bos gaat wonen en klaagt dat de vogels zo hard zingen. Of iemand die naar het platteland verhuist en moeite heeft met de mestlucht. Moeten we de bewoners die in de binnenstad van Utrecht wonen en mopperen over het gebeier van de Dom, tot dezelfde categorie rekenen?

Enkele Utrechters klagen al jaren over de klokken die 24 uur per dag een wijsje spelen als er weer een kwartier voorbij is. Met als gevolg dat de klagers zich naar eigen zeggen in de nachtelijke uren 32 keer geërgerd omdraaien in bed, met oordoppen moeten slapen of geen raam open kunnen doen.

Al sinds de zeventiende eeuw luidt de Dom dag en nacht. Wie in de binnenstad gaat wonen, hoeft daardoor dus niet verrast te worden.

Maar dat is op zich geen argument. Binnensteden veranderen door de jaren heen, geluidsnormen worden aangepast en het kan best zijn dat wat vroeger een draaglijk geluid was, nu een bron van ergernis is. Bovendien: voor wie en waarom moeten de klokken van het carillon ’s nachts spelen en waarom klinken ze dan even luid als overdag?

De klokken van het carillon produceren veel meer decibellen dan wettelijk is toegestaan. Boze omwonenden staan dus in hun recht. Er is geen reden om voor klokken andere normen aan te leggen dan voor muziekinstallaties.

De gemeente wil het probleem nu in juridische zin oplossen door de normen in de verordening voor de Domklokken naar boven bij te stellen. De raad moet daar nog mee instemmen. Het is de makkelijkste weg; regels aanpassen, klaar.

Maar over de vraag of het niet anders kan, mag best gediscussieerd worden. De klachten afdoen als aanstellerij, is te eenvoudig.

Uiteindelijk zal de raad instemmen met aanpassing van de normen. Behoud van het traditionele, bij de binnenstad van Utrecht horende klokgelui, zal het doorslaggevende argument zijn. Niemand die daaraan durft te tornen.