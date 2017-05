Wachten op vergunning voor tijdelijke ‘pandaparkeerplaats’

Het Rhenense college buigt zich deze week over die vergunningen. De aanvragen hiervoor kunnen op zijn vroegst pas volgende week gepubliceerd worden. Gekeken wordt onder meer naar de aan- en afvoerroutes. Het is de vraag of het verkeer straks dwars door de Rhenense binnenstad moet rijden of dat er alternatieve routes - via de Autoweg en de Bergweg of Geertesteeg - mogelijk zijn.

Ondernemer en eigenaar Arjen Bonnema zegt dat het DELM-terrein feitelijk klaar is: ,,Het is verhard en belijning is volgens mij niet nodig. Ik denk dat deze tijdelijke parkeerplaats eigenlijk nu al beter is dan de huidige oostelijke parkeerplaats op de Grebbeberg. Er zitten in ieder geval geen kuilen in en de afwatering is prima.’’

Stadscentrum

Bonnema, oud VVD-raadslid in Rhenen, wil Ouwehands wel helpen: ,,Laten we er toch vooral voor Rhenen een mooie zomer van maken, waarin veel mensen onze stad gaan bezoeken.’’ Rhenense binnenstadondernemers lieten al weten kansen te zien en hopen dat bezoekers vanuit de pendelbussen zien dat het stadscentrum een bezoek waard is.

Volgens Bonnema past het parkeren bij DELM - de gebouwen van het vroegere Depot Elektronisch Luchtmacht Materieel zijn inmiddels gesloopt - nu prima. ,,Voorwaarde is voor mij wel dat de andere ondernemers op Remmerden geen onaanvaardbare overlast ondervinden. En dat kan. De auto’s rijden straks van de Autoweg de parkeerplaats op, de pendelbussen naar Ouwehands vertrekken aan de andere kant van de ventweg langs de provinciale weg N225.’’

Bonnema vindt dat Ouwehands weinig te verwijten valt: ,,Als het Wageningse college eerst zegt dat in Wageningen een parkeerplaats kan komen, snap ik dat je daarvan uitgaat. Onze burgemeester Van der Pas zei na die late afzegging van Wageningen dat Ouwehands dan maar wat minder bezoekers moet ontvangen. Nou, laat ik daar dit van zeggen: dat zou niet mijn uitspraak zijn.’’

Koffiedik

Bonnema zegt dat Ouwehands het DELM-terrein voorlopig heeft gehuurd vanaf 1 mei tot eind september. ,,Daarna is het koffiedik kijken, ik hoop van harte dat er dan een definitieve oplossing is gevonden.’’ Bonnema wil daarna óf het terrein zelf ontwikkelen voor zijn bedrijf Arbon Agenturen óf het beschikbaar stellen voor andere bedrijven die op Remmerden willen zitten. ,,Dat onderzoek ik de komende maanden. Dit parkeren is nu dus geen probleem, maar dat kan niet tot in het oneindige duren.’’ Eerder was het DELM-terrein in beeld als opvanglocatie voor asielzoekers. Dat is van de baan.