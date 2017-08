Wageningse studenten geven Houten een flinke poetsbeurt

Het gaat om studenten van de gezelligheidsvereniging SSR-W, die voor hun schoonmaakwerk een vrijwillige bijdrage vragen van de gemeente. ,,Dat geld gebruiken we om leuke dingen mee te kunnen doen. Een keer een dinertje, een weekendje weg, of zoals nu om de eerstejaars wegwijs te maken in het studentenleven,’’ zegt Alex van Klink, student plantenwetenschappen.



Hoe de studenten in Houten terecht zijn gekomen met hun ‘heitje voor een karweitje’ is min of meer toevallig. Alex van Klik: ,,We schrijven gewoon een boel gemeenten aan met de vraag of ze nog een handje kunnen gebruiken. En waar dat het geval is, en ze willen ons ook hebben, daar gaan we dan aan de slag. Meestal is het zwerfvuil opruimen en verkeersbordjes poetsen. We vragen daarvoor geen bedrag vooraf, maar een vrijwillige bijdrage achteraf.’’