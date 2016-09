Waren relschoppers wel aanhangers van Zeist?

Mokerslag

De wedstrijden tussen de beide 'rivalen' uit Zeist zijn nooit eerder uitgelopen op een vechtpartij. Op het veld wordt wel op het scherpst van de snede gespeeld. Afgelopen zondag ook weer.



Saestumvoorzitter Hendy Moone spreekt van een mokerslag. ,,Voor de vereniging komt dit glashard aan. Een derby is altijd spannend en dat is goed, maar dit is buiten alle proporties. Ik ben blij dat wij daar verder geen rol in hebben. Spelers en staf van Saestum zijn als groep bij elkaar gebleven en hebben het goede voorbeeld gegeven."



Onduidelijk

Moone vindt het echter ook niet fair om de schuld richting SV Zeist te schuiven. Het is immers onduidelijk of de vechtersbazen wel aanhangers zijn van de thuisclub. ,,Zeist heeft natuurlijk ook geen invloed op alle mensen die het sportpark betreden. Dus het heeft helemaal geen zin om die club nu zwart te maken. Beide clubs gaan altijd al heel goed met elkaar om en we hebben geen signalen gekregen dat dit zou kunnen gebeuren. Daarom is dit ongelooflijk jammer."



Scheidsrechter Michel Baist heeft geen rapport opgemaakt van de ongeregeldheden en ook niets op het wedstrijdformulier gezet. ,,Ik heb niet waargenomen wat er na de wedstrijd is voorgevallen. Ik was op dat moment in mijn kleedkamer." Baist trok tijdens de wedstrijd twee rode kaarten, die wel op het wedstrijdformulier zijn gezet.



Als de arbiter van dienst niets heeft gezien en dus ook niets kon rapporteren, rest de vraag of de tuchtcommissie van de KNVB naar aanleiding van de gebeurtenissen überhaupt kan overgaan tot een straf. ,,Dat kan", laat een KNVB-woordvoerder weten. ,,Wij vragen in zo'n geval aan beide clubs om een verklaring en kijken naar aanleiding daarvan of we er een zaak van kunnen maken. Die verklaring vragen wij ook aan Zeist en Saestum."