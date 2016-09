Warme nazomer redt slecht zwemseizoen

De Maarsseveense Plassen hopen met dit welkome toetje de dramatische zomer nog goed te kunnen maken. De vrijwilligers van het inmiddels al gesloten Bosbad in Leersum grijpen de komende warme dagen aan om groot onderhoud aan het zwembad te plegen.



Het strandbad van de Maarsseveense Plassen is nog tot en met donderdag open. Hetzelfde geldt voor het buitenbad van het Valleibad.



Achterstand inhalen

Volgens terreinbeheerder Sandra Bakkers van de Maarsseveense Plassen heeft het strandbad de afgelopen weken de achterstand in het aantal bezoekers aardig ingelopen. ,,We hebben er vanwege het tegenvallende weer lang op moeten wachten. De laatste twee weken hebben veel goed gemaakt. Vooral op woensdagmiddag. 80.000 bezoekers is ons streven. We zitten nu op 72.000.'' Twee maanden geleden leek het natuurbad nog op een diepterecord af te stevenen.