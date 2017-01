'Was het maar alvast zondag vijf uur'

Een overleg met de eigen achterban. Praten met de politie, gemeente en afgevaardigden van Ajax. En nóg een keer. Protocollen doornemen. Een speech voorbereiden om zondag de Utrecht-fans toe te spreken met het verzoek zich alsjeblieft te gedragen.



Geen wedstrijd vergt voor Teun den Hartog, voorzitter van de supportersvereniging FC Utrecht (SVFCU), op de achtergrond zoveel voorbereiding als de thuiswedstrijd tegen Ajax in Galgenwaard. ,,Eigenlijk zijn we er al een jaar mee in touw, zeker nu over en weer de uitsupporters mee mogen. Eigenlijk ken ik geen supporterscoördinator zo goed als die van Ajax. We eten altijd een broodje langs de A2 in aanloop naar de onderlinge wedstrijden. Gewoon als mensen onder elkaar. Hij is gek van Ajax, ik van Utrecht, dat is eigenlijk het grootste verschil tussen ons.''