Dezelfde Van Zanen die jij vorige week nog voor 'landverrader' uitmaakte. Ieder ander had je vermoedelijk in je sop laten gaarkoken na zo'n belediging. Was ik burgemeester geweest, had ik mijn ambtenaren de opdracht gegeven jouw aanvraag voor de zoveelste demonstratievergunning onder op de stapel te schuiven. Want op zich is het best koddig dat voor- én tegenstanders van Pegida elkaar schuimbekkend voor fascist uitmaken. En het woord landverrader uit de mond van iemand die al jaren in Duitsland woont, is zeker vanuit een historisch perspectief best ironisch te noemen. Maar eigenlijk vond ik het vooral lomp en onbeschoft.