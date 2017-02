Wat als Salam die dag thuis was gebleven?

Dit zijn van die berichten die me kippenvel bezorgen. Van die berichten die me, onwillekeurig, doen nadenken. Terwijl ik in de krant naar de foto van het meisje staar - mooie bruine ogen, donker haar - bedenk ik me hoe zoiets kan gebeuren. Hebben mensen, die verantwoordelijk waren voor kleine kinderen, hun grotemensentaak verzaakt?

Control-z-knop

Ik kan me niet voorstellen dat die docenten, die het onderwijs ingaan uit liefde voor kinderen, dit bewust deden. Natuurlijk keken ze niet expres de andere kant op toen Salam na het zwemmen in het diepe bad terechtkwam. Ik kan me ook niet voorstellen - niemand, denk ik - dat die toezichthouders rustig aan een kopje koffie zaten, hun weekendplannen bespraken of gapend naar de klok keken terwijl Salam in het water lag.

Wat als?

Ik kan me ook het intense verdriet en de woede van Salams familieleden voorstellen. Misschien worden ze 's nachts, in bed, geteisterd door donkere 'wat als' gedachten. Wat als ze die dag griep had gehad, en thuis was gebleven? Wat als ze later naar Nederland waren gekomen? Of gewoon níét? Wat als die mensen verdomme goed op hadden gelet? Wat als ze hun werk hadden gedaan? De kinderen hadden geteld na zwemles? Hebben we iedereen - oh, wacht, Salam, wáár is Salam? Joehoe, Salam, kom snel hier meid, we gaan douchen en terug naar school.