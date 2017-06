Wat doet een pater bij 28 graden in het Griftpark?

Mijn moeder had een oom die de ‘negertjes in donker Afrika’ Gods liefde bracht. Oom Eddy was pater Franciscaan. Hij had een gelofte van armoede afgelegd en droeg een bruine habijt met een touw om zijn middel. Om zijn hals hing een houten rozenkrans met een enorm kruis. Als ik het goed heb onthouden, was hij als missionaris in Tanzania gestationeerd. Maar eens per jaar mocht hij op vakantie in Nederland. Het enige dat ik mij verder van hem herinner, is dat hij het altijd koud had. Na zijn pensioen - of hoe heet dat in die kringen - verbleef hij in een bejaardentehuis voor monniken, waar hij uiteindelijk stierf van de kou.