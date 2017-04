Wat gebeurt er dit weekend in de provincie Utrecht?

De C&A-vestiging aan het Vredenburg in Utrecht opent zondagmiddag voor het laatst de deuren. De sluiting is onderdeel van een afslanking van het confectieconcern. Daarbij is ook het filiaal in Kanaleneiland gesloten. C&A had de vestiging sinds 1939. Op posters wordt geïnformeerd dat klanten van C&A niet hoeven te treuren. De vestigingen in Hoog Catharijne, Houten, Zeist en Nieuwegein blijven gewoon geopend.

Volledig scherm plek waar tweede spoorbrug in Utrecht over Amsterdam-Rijnkanaal moet komen © ProRail

Komend weekend komen weer een onderdeel van de boog en een dekdeel aan van de nieuwe spoorbrug die ProRail bouwt over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Leidsche Rijn. De brug komt tussen de al aanwezige spoorbrug en de bekende gele brug te liggen. De brug zal eerst in zijn geheel worden opgebouwd op de wal om vervolgens in zijn geheel op z'n plek te worden geschoven. De brugdelen worden over het water aangevoerd vanuit Schiedam.

Volledig scherm Luna van Leeuwen (13). © Angeliek de Jonge