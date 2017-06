Wat gebeurt er dit weekend in Utrecht?

Rode Kruis Vijfje

Prinses Margriet slaat zaterdagochtend om 9.00 uur het eerste Rode Kruis Vijfje bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Het Rode Kruis bestaat 150 jaar en brengt daarom een speciale herdenkingsmunt uit. Het Vijfje heeft twee gelijke zijden, zonder kop of munt, om het onpartijdige karakter van het Rode Kruis te weerspiegelen. Het is de eerste keer dat de Koninklijke Nederlandse Munt een munt slaat met twee identieke kanten. De muntbeurs begint daarna om 10.00 uur.

Pieremachochel

In Nieuwegein is het hilariteit troef tijdens de Pieremachocheltocht in Vreeswijk. Teams in zelfgebouwde bootjes proberen in een race over het water om, allereerst, te blijven drijven en, ten tweede, de eindstreep te halen. Er zijn ook originaliteitsprijzen, dus de deelnemers en bootjes gaan vrolijk uitgedost te water. De tocht wordt voor het eerst direct na de Vreeswijkse Jaarmarkt gehouden, op zaterdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur bij de Oude Sluis.