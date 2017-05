Wat gebeurt er in Utrecht vandaag?

De Fransen kiezen zondag hun nieuwe president. In TivoliVredenburg in Utrecht geeft Stefan de Vries, correspondent voor RTL Nieuws en de Vlaamse VRT, vandaag Het Grote Frankrijk College over de verkiezingen in Frankrijk. Welke kant gaat het land op? En hoe denken de presidentskandidaten over Europa? Vanaf 19.00 uur. Kosten: 14,50 euro.

De Welstandscommissie buigt zich vandaag over nieuwe plannen voor het oude Belastingkantoor aan de Gerbrandystraat in Utrecht. Er wordt een voorlopig ontwerp voor een appartementengebouw gepresenteerd. De Belastingdienst vertrok in 2008 uit het kantoorgebouw en de Rijksoverheid verkocht het in 2014.