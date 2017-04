Wat gebeurt er vandaag in de provincie Utrecht?

In de Botanische Tuinen Utrecht zijn in de meivakantie allerlei activiteiten voor kinderen. Zo zijn er speciale kinderdagen. De eerste is de Diertjesdag vandaag (11.00 tot 15.30 uur). In de Tuinen staan niet alleen planten maar zitten ook echt overal diertjes. Grotere zoals vogels , hagedissen en af en toe een ringslang maar ook heel veel kleinere diertjes . Tijdens de Diertjesdag gaan de kinderen op zoek naar deze kleine kriebelaars.

Kinderen kunnen vandaag op kinderboerderij Eilandsteede in Utrecht ontdekken of ze kunnen overleven in het bos. Ze gaat hutten bouwen, hout sprokkelen, vuur maken en op zoek naar eetbare planten. Alles wat nodig is om te overleven in het bos zoals een echte bosbewoner dat doet.