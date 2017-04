Wat gebeurt er vandaag in de provincie Utrecht?

Een archeologisch monumentenbord wordt vanochtend onthuld bij winkelcentrum De Bijenkorf aan de Torenzichtlaan in Leersum . In maart werd daar het nieuwbouwproject ‘Beezonder Wonen’ opgeleverd. Het bord is gemaakt om inwoners en bezoekers van Leersum de geschiedenis van de grond waarop het complex is gebouwd zichtbaar te maken.

‘Rietveld in Slot Zuylen’ is de naam van een rondleiding die vandaag wordt geopend en daarna tot 24 september te bezoeken is. De beroemde Utrechtse meubelmaker en architect Gerrit Rietveld begon daar zijn carrière. Hij maakte in 1905, in opdracht van de toenmalige baron, een serie meubels voor het Poortgebouw. Tijdens de speciale rondleiding nemen gidsen de bezoekers mee naar dit opmerkelijke begin van de jonge Rietveld en het leven van de voormalige bewoners van het kasteel. In het kader van 100 jaar De Stijl is er dagelijks een exclusieve bezichtiging van het normaal gesloten Poortgebouw. De presentatie wordt op 21 april geopend door Egbert Rietveld, de kleinzoon van Gerrit Rietveld.