Wat gebeurt er vandaag in de provincie Utrecht?

Maan treedt op in Utrecht

Voice-winnares Maan treedt op in de Utrechtse wijk Hoograven. Ze begint om 21.15 uur op het festivalterrein aan het Tolsteegplantsoen. Toegang is gratis. De organisator, wijk- en oranjevereniging Hoogravens Belang, zegt dat afgelopen jaren tussen de 500 en 1.000 belangstellenden op het traditionele optreden afkwamen. Voorafgaand is er een lampionnenoptocht voor kinderen. Ook brengt burgemeester Jan van Zanen een bezoek aan het wijkfeest. Rond 21.45 uur is het afsluitende vuurwerk. Vanwege de discussie over overlast voor dieren is dat mogelijk voor het laatst.