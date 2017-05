Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Geen natte voeten meer

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Houten openen vandaag het waterbergings-/inundatiegebied Blokhoven in Schalkwijk. In dit gebied kan 23.000 m3 water worden opgevangen, om wateroverlast bij hevige regenval in Schalkwijk te voorkomen. Het gebied zal in de zomerperiode twee keer per maand onder water worden gezet, zodat het principe van ‘inundatie’ van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor bezoekers tot leven komt. Het begint om 10.00 uur.