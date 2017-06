Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

De ANWB Wegenwacht rukt vanaf vandaag ook per e-bike uit naar pechgevallen in Utrecht. Vanmiddag wordt dat officieel gevierd met een feestelijke start bij het Spoorwegmuseum. De autohulp op de fiets is in drukke stadscentra zoals in Utrecht sneller ter plaatse dan hulp per auto. Volgens de ANWB is het ook beter voor de luchtkwaliteit en leuker voor de medewerkers.