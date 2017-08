Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Nickelodeon Tour in Hoog Catharijne

In winkelcentrum Hoog Catharijne start vandaag de Nickelodeon Tour. In de Stijlkamer van het winkelcentrum zijn vanaf vandaag kinderhelden als Dora, de Ninja Turtles of SpongeBob aanwezig voor een heuse meet & greet. Ook zijn er allerlei spelactiviteiten. In de speciale Nickelodeon bioscoop zijn de hele dag gratis series van de bekende kinderzender te zien.

Tentoonstelling over tekenaar Winnie-the-Pooh

In Huis Doorn opent vandaag een tentoonstelling over het leven van de Britse kunstenaar en oorlogsveteraan Ernest Howard Shepard. Hij is de man die de beroemde beer Winnie-the-Pooh het levenslicht gaf. In Museum Huis Doorn worden de tekeningen van Shepard voor het eerst buiten het Verenigd Koninkrijk tentoongesteld.

Platen- en cd-beurs op Vredenburg