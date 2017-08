Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Al veel plannen of nog geen idee wat je gaat doen vandaag? Dit gebeurt er vandaag in Utrecht!

FC Utrecht thuis tegen Zenit

In stadion Galgenwaard speelt FC Utrecht vanavond thuis tegen de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg. Het is de eerste wedstrijd in het tweeluik, waarvan de winnaar door gaat naar de groepsfase van de Europa League. Voorafgaande aan de wedstrijd loopt Dafne Schippers een ereronde in het stadion. De wedstrijd begint om 18.00 uur.

Begin voorbereidingen van deltavlucht Uithof

Op het dak van studentencomplex De Johanna op De Uithof in Utrecht beginnen vandaag de voorbereidingen voor een heuse deltavlucht. Zo wordt er een ‘startram’ aangelegd en wordt door middel van een hydraulische takel de vleugel die nodig is voor de vlucht (die niet in lift of trapgat past) omhoog getakeld. De bedoeling is dat de vlucht vrijdag 18 augustus plaatsvindt.

Elvis-feestje ter ere van The King