Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Lukasz S.

Pandagala

Wie bereid was 750 euro neer te tellen voor een stoel, kleedt zich vanavond op z'n pandabest voor het officiële pandagala. Tijdens een exclusieve avond in het in Chinese stijl omgebouwde junglerestaurant van het Ouwehands Dierenpark wordt geld ingezameld voor een gezamenlijk project met het Wereld Natuur Fonds om reuzenpanda’s in de Chinese wildernis te beschermen. Er is ook een ‘pandaveiling’, met items als een meet & greet met astronaut André Kuipers.