Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

Dodelijk ongeval voor de rechter

De man die op vrijdagavond 3 februari in Nieuwegein een dodelijk ongeluk veroorzaakte, staat vandaag voor het eerst voor de rechter. De 23-jarige Zouhair C. reed die avond met hoge snelheid over de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein en vloog uit de bocht. Een andere 23-jarige man werd uit de auto geslingerd en overleed ter plekke. De vermoedelijke bestuurder sloeg op de vlucht en werd ruim een maand later in het Gelderse Kesteren opgepakt.

Eigenaar wil alFitrah uit pand

De alFitrah-moskee in Utrecht moet vandaag weer via een kort geding proberen te voorkomen dat deze salafistische organisatie uit haar pand in de wijk Overvecht wordt gezet. De eigenaar van het pand heeft dat al eerder via de rechter geprobeerd, maar de rechtbank gaf alFitrah steeds de gelegenheid de huurachterstand alsnog te betalen. De achterstand is dit keer opgelopen tot ruim 100.000 euro.

